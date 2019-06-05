مؤكدا عدم تخلي طهران عن برنامجها الصاروخي.. السيد الخامنئي: لن ننخدع بعرض ترامب

2019/06/05 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السيد علي الخامنئي عشية أمس الثلاثاء إن طهران لن ‘تنخدع’ بعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التفاوض معها، ولن تتخلى عن برنامجها الصاروخي.وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: ‘الرئيس الأميركي قال في الآونة الأخيرة إن إيران يمكنها تحقيق التنمية في ظل زعمائها الحاليين.هذا يعني أنهم لا يسعون لتغيير النظام.لكن هذه الحيلة السياسية […]

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