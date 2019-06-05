2019/06/05 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوته للإصلاح مستهجناً مقابلة تلك الدعوات بالمكر والنفور.وقال الصدر في خطبته لصلاة العيد ” يا قومي أني لكم مصلح أمين واني ادعوكم لحفظ العراق فاسمعوا”.واستهجن الصدر عدم التجاوب مع دعوته وعدم محاسبة الفاسدين بالرغم من دعواته المستمرة ليلاً ونهاراً، في السر والجهر،.وابتهل الصدر للباري عزوجل ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يجدد دعوته الى الإصلاح ويستنكر تجاهل تلك الدعوة بال” المكر والنفور”) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يجدد دعوته الى الإصلاح ويستنكر تجاهل تلك الدعوة بال” المكر والنفور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).