الطقس: امطار مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة

2019/06/05 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، عن هطول زخات مطر في الأيام الأربعة المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.وقالت الأنواء الجوية في بيان، ان "طقس غد الخميس، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها ودرجات الحرارة في مدينة بغداد تتجاوز الـ 48 مْ، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً وأحياناً غائم ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب صحواً ولا تغير في الحرارة".

وأضاف البيان، ان "طقس الجمعة سيكون في الوسط غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في الاقسام الغربية منها تكون رعدية أحيانا ولا تغير في الحرارة وفي الشمال غائم جزئياً وأحياناً غائم ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب صحواً ولا تغير في درجات الحرارة".

وتابع، ان "طقس السبت سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة ولا تغير في الحرارة وفي الشمال غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة ولا تغير في الحرارة وفي الجنوب صحواً ولا تغير في الحرارة".

وأشار الى، ان "طقس الأحد سيكون في الوسط غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها خلال الليل تكون رعدية احيانا ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً وفي الشمال غائم جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا ودرجات الحرارة ترتفع وفي الجنوب صحواً ولا تغير في درجات الحرارة".



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