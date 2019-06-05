الأوتشا: الأمطار الغزيرة والفيضانات في جنوب غرب ليبيا تقتل شخصين وتشرد ألفين

2019/06/05 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) بمصرع شخصين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة في جنوب غرب ليبيا.وحسب الاوتشا، ان سوء الاحوال الجوية أدت أيضا إلى تشريد ألفي شخص وإلحاق أضرار بنحو 20 ألف آخرين.

ونقلا عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، قال المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك، "تسببت الفيضانات في انهيار المنازل وإغلاق الطرق وتوقف شبكات الاتصالات والكهرباء عن العمل في معظم أجزاء البلدية".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، "تأثر المستشفى العام في غات بشدة بسبب الفيضانات في المستشفى".

وفيما يجري التحقق من التقارير الأولية، قال دوجاريك إن "منظمة الصحة العالمية قد جهزت مخزونا إضافيا من الإمدادات الطبية، في مركزها الجنوبي، استعدادا للاستجابة للفيضانات".



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