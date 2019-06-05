2019/06/05 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قُتل نحو 14 عسكرياً مصرياً، الأربعاء، في هجوم مسلح استهدف كمينا للجيش المصري قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد، التي تشهد عمليات عسكرية منذ سنوات.وقالت مصادر إعلامية، إنّ “عناصر يُعتقد انتماؤهم لتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم داعش الاجرامي، هاجموا كمين “بطل 14” على الطريق الدائري بمدينة العريش، بعد صلاة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ١٤ عسكرياً مصرياً بهجوم “داعشي” في سيناء وكالة خطوة برس.

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