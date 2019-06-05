بعد طرد تنظيم الدولة.. الأسد ومليشيات إيران يتقاتلان

2019/06/05 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة روسية إن القوات الموالية للنظام السوري من جهة والمليشيات الموالية لإيران ما إن خلت لهما الساحة في كثير من المناطق

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