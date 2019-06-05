2019/06/05 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف نائب عن محافظة بغداد، عن وجود إجماع بين نواب العاصمة على تولي شخصية مستقلة منصب أمين بغداد، مؤكدا أنه تم ابلاغ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بذلك.وقال النائب حسين عرب في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “نواب بغداد التقوا خلال اليوميين الماضيين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتناولوا معه جملة ملفات وقضايا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب العاصمة يبلغون عبد المهدي بإسناد منصب أمين بغداد لهذه الشخصية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب العاصمة يبلغون عبد المهدي بإسناد منصب أمين بغداد لهذه الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).