عودة 13 عائلة إزيدية من مخيم

2019/06/05 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن عودة 13 عائلة إزيدية قوامها 70 شخصاً من مخيم "نيروز" السوري، إلى قضاء سنجار في محافظة

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