مجلس الأمن يفشل بإصدار بيان بشأن السودان

2019/06/05 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بإدانة قتل مدنيين في السودان وبإصدار نداء ملح من القوى الدولية لوقف فوري للعنف في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومة من روسيا، سحب ما أعلن دبلوماسيون.ووزعت بريطانيا وألمانيا خلال اجتماع مُغلق للمجلس بيانا صحافيا يدعو الحكام العسكريين والمتظاهرين في السودان إلى “مواصلة العمل معا نحو …

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