هجوم إرهابي على حاجز أمني في مصر

2019/06/05 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل اعلام مصرية، اليوم الأربعاء، إن عناصر إرهابية هاجمت نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء، وإن هناك تبادلا لإطلاق النار.

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