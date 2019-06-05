الانواء تتوقع سقوط زخات مطر بدءاً من الغد ولمدة اربعة ايام

2019/06/05 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء، هطول زخات مطر خلال الأيام الأربعة المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “طقس يوم غد الخميس، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها ودرجات الحرارة في مدينة بغداد تتجاوز […]

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