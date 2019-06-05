هل تنجح واشنطن في حل أزمة الحدود بين لبنان وإسرائيل

2019/06/05 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، الثلاثاء، إن إسرائيل تتوقع بدء محادثات بوساطة الولايات المتحدة مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية خلال أسابيع،

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