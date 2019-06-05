2019/06/05 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن البنك الدولي، أن نسبة نمو الطلب على الكهرباء في العراق تبلغ أكثر من 10٪ سنويا.





وقال البنك الدولي في وثيقة حصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، "على الرغم من تحقيق العراق لتقدم ملحوظ في تحسين قدراته على توليد الطاقة الكهربائية فان هذا القطاع لا يزال يواجه العديد من التحديات الخطيرة بسبب النمو الكبير في الطلب بنسبة تتجاوز 10٪ سنويا".





وأضاف أنه "على الرغم من ضخامة ما يمتلكه العراق من احتياطيات من النفط والغاز فان العراقيين انفسهم لا يحصلون على ما يكفي من احتياجاتهم الأساسية من الكهرباء ويضطرون إلى استخدام مولدات الديزل باهظة التكلفة"، مشيرا إلى أنه "نظرا لعجز العراق عن استغلال موارده الطبيعية المتاحة فانه يلجأ إلى الاعتماد على موارد الوقود البديلة الباهظة والمستوردة بتكلفة مقدرة تتراوح بين 6 -8 مليارات دولار سنويا".





وأكد أن "تكلفة نقص امدادات الكهرباء تقدر بمبلغ 40 مليار دولار سنويا، إذ يؤثر نقص امدادات الكهرباء المستمرة بشدة في رفاهة العائلات ونمو منشات الاعمال وقدرة مؤسسات الاعمال على خلق فرص عمل مستدامة للوفاء باحتياجات الاعداد المتزايدة من الشباب الملتحقين بسوق العمل".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي: أكثر من 10٪ نسبة نمو الطلب على الكهرباء في العراق سنويا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي: أكثر من 10٪ نسبة نمو الطلب على الكهرباء في العراق سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).