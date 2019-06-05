الحكيم يدعو لاجتماع عاجل لبحث الأحداث الأمنية الأخيرة

2019/06/05 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار السيد عمار الحكيم، الأربعاء، إلى عقد اجتماع عاجل للجهات السياسية والقيادات المعنية من أجل الوقوف على أسباب الأحداث ال...

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