2019/06/05 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الانواء الجوية: زخات مطر لنهاية العيد والحرارة ترتفع الى 50 مئوية

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، هطول زخات مطر في

الأيام الأربعة المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للأنواء الجوية ، ان "طقس غد الخميس، سيكون في المنطقة

الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة

في الاقسام الغربية منها ودرجات الحرارة في مدينة بغداد تتجاوز الـ

48 مْ، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً وأحياناً غائم ولا تغير في

درجات الحرارة وفي الجنوب صحواً ولا تغير في الحرارة".وأضاف ان "طقس الجمعة سيكون في الوسط غائم جزئياً وأحياناً غائم مع

فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في الاقسام الغربية منها تكون رعدية

أحيانا ولا تغير في الحرارة وفي الشمال غائم جزئياً وأحياناً غائم

ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب صحواً ولا تغير في درجات

الحرارة".وأشار البيان الى ان طقس السبت سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً

وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة ولا تغير في

الحرارة وفي الشمال غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات

مطر خفيفة ومتفرقة ولا تغير في الحرارة وفي الجنوب صحواً ولا تغير

في الحرارة".وتابع ان "طقس الأحد سيكون في الوسط غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع

تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الغربية منها خلال الليل تكون

رعدية احيانا ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً وفي الشمال غائم جزئيا

واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا

ودرجات الحرارة ترتفع وفي الجنوب صحواً ولا تغير في درجات الحرارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: زخات مطر لنهاية العيد والحرارة ترتفع الى 50 مئوية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: زخات مطر لنهاية العيد والحرارة ترتفع الى 50 مئوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).