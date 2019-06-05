2019/06/05 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوا ملكيا عن 755 سجينا من بينهم 107 سجناء من المدانين في “أحداث الريف” التي شهدتها مدينتا الحسيمة وجرادة، كما استفاد من العفو 11 سجينا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.ويأتي إصدار هذا العفو بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به المغاربة الأربعاء، وقال بيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العاهل المغربي يصدر عفواً عن ٧٥٥ سجيناً بينهم متهمين بالارهاب وكالة خطوة برس.

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