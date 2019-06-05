الحشد الشعبي يخمد حرائق كبيرة اندلعت جنوب تلعفر

2019/06/05 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي بإسناد مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، من إخماد حرائق كبيرة اندلعت في أراض زراعية جنوب قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقاه “النعيم نيوز”، أن “حرائق كبيرة نشبت، مساء امس، في أراض زراعية واسعة بقرية الجدو ومنطقة الشقق جنوب قضاء تلعفر”.وأضاف البيان، أن “قوات الحشد الشعبي وبإسناد مديرية …

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