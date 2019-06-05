جرحى من قوات البيشمركة بقصف تركي لمنطقة في اقليم كوردستان

2019/06/05 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب ثلاثة عناصر من قوات البيشمركة يوم الاربعاء بقصف للمقاتلات التركية استهدفت منطقة "برادوست" في اقليم كوردستان.

وابلغ مصدر محلي مسؤول شفق نيوز، انه في حدود الساعة 5:30 صباحا قصفت مقاتلات حربية تركية المناطقة، مشيرا الى ان القصف اسفر عن اندلاع حرائق في مساحات زراعية في ناحية "سيدكان".

واضاف المصدر ان عددا من قوات البيشمركة هرعت لإخماد الحرائق التي اندلعت الا ان المقاتلات التركية عاودت القصف مما ادى الى اصابة ثلاثة عناصر من البيشمركة احدهم جروحه بليغة.

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