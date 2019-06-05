تحالف الحلبوسي مغازلا أبو مازن: لا يمكن اغفال ثقله السياسي!

2019/06/05 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد نائب عن تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أنه لا يمكن اغفال الثقل السياسي الذي يتمتع به رئيس كتلة المحور النيابية أحمد الجبوري “ابو مازن”، مشيرا إلى وجود تفاهمات بين الجانبين.وقال النائب يحيى المحمدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “أبو مازن لديه ثقل سياسي في صلاح الدين ونينوى لا […]

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