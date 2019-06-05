الاستخبارات الاسرائيلية: إيران تبحث عن تموضع في العراق

2019/06/05 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية يوم الاربعاء ان الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الامريكية على ايران ادت الى تجميد نسبي لإيران في سوريا مما دفع طهران للبحث علن اماكن اخرى مثل العراق.

وقال في تصريح اليوم ان "الضغوط متعددة الاتجاهات التي قمنا بتفعيلها على إيران أدت الى تجميد نسبي في تموضعها داخل سوريا"، مضيفا ان "المعنويات لا تزال قائمة ولذلك تبحث إيران عن أماكن أخرى للتموضع فيها مثل منطقة العراق".

ونوه رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الى ان "العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الأمريكيون على إيران سببت في نشوب أزمة اقتصادية كبيرة جدًا جعلت إيران تعمل ضد التجارة بالنفط وإطلاق تصريحات بشأن البرنامج النووي".

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