القزويني يدعو الحكومة لحسم ملف عمره 16 عاما ويوجه رسالة للتربية 

2019/06/05 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا خطيب صلاة عيد الفطر المبارك في كربلاء المقدسة السيد مرتضى القزويني، الأربعاء، الحكومة العراقية إلى معالجة ملف الكهرباء الذي يعاني منه المواطن منذ 16 عاما، فيما وجه رسالةل لوزارة التربية.وقال السيد مرتضى القزويني في خطبة صلاة العيد التي اقيمت في منطقة مابين الحرمين الشريفين وتابعتها /المعلومة/، إن “الامان الذي تحقق في العراق […]

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