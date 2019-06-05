خطبتا عيد الفطر المبارك 1440سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله

2019/06/05 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) صلاة عيد الفطر المبارك بمكتبه في النجف الاشرف.والقى سماحته (دام ظله) خطبتي صلاة العيد في جموع المؤمنين المصلين.وكانت الخطبة الاولى بعنوان (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ – الفتّوة زينة الانسان) والتي دعا فيها الى جعل اليوم الخامس عشر من شهر شوال (يوماً للفتوّة) وهو ذكرى …

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