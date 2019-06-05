الحشد الشعبي يخمد حريقا هائلا جنوب الموصل

2019/06/05 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي بإسناد مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إخماد حرائق كبيرة اندلعت في أراض زراعية جنوب قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن "حرائق كبيرة نشبت، مساء أمس، في أراض زراعية واسعة بقرية الجدو ومنطقة الشقق جنوب قضاء تلعفر".

وأضاف البيان، أن "قوات الحشد الشعبي وبإسناد مديرية الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة قبل ان تتمكن من إخماد الحرائق في ساعة متقدمة من صباح اليوم".

وأشار الى، انه "لم ترد معلومات بعد بشأن مصدر تلك الحرائق والاضرار التي خلفتها".



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