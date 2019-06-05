ما الذي يجعل التغيير عصيّاً في العالم العربي؟

2019/06/05 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أغرقت ثورات الربيع العربي بالدم، علقت الشعوب العربية التي أحبطت جميع مساعيها للتغيير آمالها من جديد على انتفاضتي السودان والجزائر

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