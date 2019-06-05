الدفاع التركية ترد بقوة على اهانة وجهت لجنرالات الجيش من قبل الاعلام المحلي

2019/06/05 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … هاجمت وزارة الدفاع التركية الصحفيين العاملين في البلاد، محذرة من إهانة الجنرالات بعد انتقادات وجهها أحد الصحفيين الأتراك لقادة كبار في الجيش خلال برنامج تلفزيوني قبل أيام.وقالت الوزارة في بيان تابعته وكالة /المعلومة/ إن ” التصريحات التي ادلى مراد آلان، مدير الأخبار في صحيفة “يني أكيت”، تجاه جنرالات الجيش التركيتهدد مصالح […]

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