إتصال هاتفي بين صالح والسيسي

2019/06/05 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إتصالاً هاتفياً مساء أمس مع رئيس الجمهورية برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.من جانبه أعرب صالح عن التقدير والامتنان للسيسي وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.

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