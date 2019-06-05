زلزالان يضربان محافظة إيرانية محاذية للعراق

2019/06/05 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد … أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ” ارنا “، الأربعاء، أن زلزالين متتاليين بقوة 4.4 و 4.9 درجة هزا محافظة كرمنشاه غربي البلاد.وقالت الوكالة في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ إن “الزلزال الأول كان على عمق 10 كيلومترات، والثاني على عمق 11 كيلومترا في وقت مبكر من صباح اليوم “.من جانبها، […]

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