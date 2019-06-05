امريكا تحذر من عودة داعش عبر خلاياه النائمة في العراق و سوريا

2019/06/05 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، من خطورة عودة ونشاط تنظيم داعش إلى الوجود، مؤكدا ان هناك أعداد كبيرة من مسلحي التنظيم يعملون كخلايا نائمة في سوريا والعراق.

وقال جيفري في كلمة ألقاها في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أمس الثلاثاء، 4 حزيران 2019، إن "هناك مؤشرات على احتمال عودة داعش، علما أن ثمة ما نسميه خلايا نائمة وربما هناك عشرات الآلاف منهم الإرهابيين في العراق وسوريا".

وأضاف أن الولايات المتحدة حريصة على العمل سوية مع حلفائها في المنطقة لمنع عودة داعش إلى الحياة.

من جهة ثانية أفاد مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن سعد العلاق، في تصريحات تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، أمس، "لدينا معلومات حول وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش في القرى النائية وأطراف المدن وبعض المناطق السكنية العراقية، حيث صدرت لهم أوامر من زعيمهم أبو بكر البغدادي، بضرورة حلق اللحى والاندماج مع السكان المدنيين وتهيئة مضافات بعيدة عن أنظار الأجهزة الأمنية".

وأوضح أن "خلايا داعش الإرهابية لا تستطيع إعادة نشاط التنظيم إلى المناطق المحررة كما كان سابقا، بسبب الخسائر التي تكبدتها على يد القوات الأمنية من خلال المعارك، وقتل أغلب قادة التنظيم، والانكسار النفسي والمعنوي، إلا أن داعش أصبح يعتمد في تنفيذ هجماته على الخلايا النائمة في مراكز المدن والمفارز الإرهابية التي تتخذ من المناطق الصحراوية ملاذات آمنة له وجعلها مناطق لعملياته الإرهابية".

واكد العلاق، أن "زعيم تنظيم داعش"متواجد في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق"، مبينا ان "المعلومات تشير إلى تنقل البغدادي، في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، وخاصة منطقة حمص وصحراء الأنبار ومنطقة البعاج والحضر ومناطق المنايف والصخريات، فضلا عن المثلث العراقي التركي السوري، كونها مناطق خالية من القطاعات العسكرية".

يذكر ان القوات الأمنية تقوم بين الحين والآخر بعمليات بناء على معلومات استخبارية، حيث يتم الإعلان عن القضاء على بقايا خلايا تابعة لتنظيم داعش في مناطق عدة.

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