استمرار قطع طريق الوقف بديالى.. هذا ماسيحدث الاحد القادم

2019/06/05 | 11:15

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بغداد اليوم- ديالى

اكد اهالي قرية ابو كرمة في محافظة ديالى، الاربعاء 5 حزيران 2019، استمرار قطع طريق الوقف ...





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