المجلس العسكري السوداني يؤكد استعداده للتفاوض

2019/06/05 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء إن المجلس منفتح “لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن”.ودعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السوداني، إلى “طي الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة للعبور للمستقبل”، مضيفا: “نفتح أيدينا للتفاوض مع كافة القوى”.وأعرب في كلمته عن

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