مقتل 8 من الأمن المصري بهجوم إرهابي في سيناء

2019/06/05 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قُتل نحو 8 من الشرطة المصرية، الأربعاء، في هجوم مسلح قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد، التي تشهد عمليات عسكرية منذ

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