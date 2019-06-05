الدفاع التركية تعلن

2019/06/05 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت القوات التركية من تحييد 6 من العمال الكردستاني، في إطار عملية "المخلب" المستمرة في شمال العراق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن

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