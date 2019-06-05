محمد الحنفي - لماذا هذه الهجمة على المدرسة العمومية من قبل الطبقة الحاكمة، وأداتها الحكومية؟...

2019/06/05 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن الطبقة الحاكمة في المغرب، تفرغت لإنجاز مهمة أساسية، في عهد حكومة العدالة والتنمية.وهذه المهمة، تتمثل في تصفية ما هو عام، وما هو للشعب المغربي، وتحويله إلى ما هو خاص، حتى يصبح ملكا للطبقة الحاكمة، وللمستغلين، والمستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي.فمن خوصصة النقل العمومي، إلى خوصصة الإنتاج العمومي لمختلف المعادن المغربية، إلى خوصصة العديد من الخدمات، التي كانت تقدم لأبناء الشعب المغر......

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