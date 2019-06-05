عبدالامير الركابي - - التحوليّة- والماركسية واليسار الشرق متوسطي/1

2019/06/05 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي القرنان الاخيران من تاريخ الشرق المتوسطي، اخرجا المنطقة من سياق طور الانقطاع الحضاري الذي حل عليها منذ القرن الثالث عشر مع سقوط بغداد عام 1258 على يد الغزو المغولي، فالنهوض الغربي الداهم ولد ظروفا جديدة أخرجت المنطقة من سياقات تاريخها، ماقد احل مايعرف بمحاولات التشبه بالحدث الغربي، او ماقد عرف ب"الحداثة" او التسمية الشائعة التي تصف الحقبة بانها "عصر نهضة"، في الطور الأول من تلك الفترة سادت......

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