الحكيم :خيار المعارضة السياسية لازال قائماً

2019/06/05 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح رئيس تحالف الإصلاح والإعمار زعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، لخيار المعارضة السياسية.

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