النفط يرتفع متأثرا بارتفاع المخزونات الأميركية

2019/06/05 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استأنفت أسعار النفط نزولها اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية وتعليقات من رئيس شركة روسنفت الروسية الحكومية المنتجة للنفط تشكك في جدوى الاتفاق مع أوبك على خفض الإمدادات.وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 61.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش.وانخفض خام […]

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