القبض على متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة في بغداد

2019/06/05 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة في منطقة الحسينية .وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان، تلقاه “النعيم نيوز”، أنه “قد ضبط بحوزتهما كمية من الحبوب والشرابات المخدرة وأدوات تعاطيها، تم إحالتهما الى الجهات المختصة”.

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