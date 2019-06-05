ماهو إنزال النورماندي الذي يحيي ترامب وقادة العالم ذكراه في الشاطئ الجنوبي لبريطانيا؟

2019/06/05 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بورتسموث (المملكة المتحدة)-أ ف ب) – ينضمّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى الملكة إليزابيث الثانية و300 محارب سابق على الشاطئ الجنوبي لإنكلترا لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين ليوم إنزال النورماندي في احتفال مؤثر.ويشارك في الحدث أيضاً قادة آخرون من العالم يحضرون إلى بورتسموث في بريطانيا للاحتفال بذكرى إنزال الحلفاء على شواطئ النورماندي والذي […]

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