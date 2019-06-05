غوتيريش فكّر في بيع منزله في نيويورك لسد عجز الأمم المتحدة.. كم يساوي المنزل؟ وكم العجز؟

2019/06/05 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أنه فكّر في بيع منزله في مانهاتن بنيويورك للمساعدة في سد عجز ميزانية الأمم المتحدة.وعرض غوتيريش مقترحه أمام دبلوماسيين لسد عجز مقداره 1,5 مليار دولار في ميزانية عمليات حفظ السلام وآخر مقداره 492 مليون دولار في ميزانية الأمم المتحدة […]

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