2019/06/05 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان وحدة الصف والموقف ضرورة ملحة لجميع الاطراف السياسية في اقليم كردستان لمعالجة المشاكل خاصة الاوضاع غير الطبيعية في كركوك.وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني , ان رئيس الجمهورية برهم صالح وضع اكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جلال طالباني في تلة دباشان بمدينة السليمانية “.وهنأ رئيس الجمهورية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: وحدة الصف والموقف ضرورة ملحة لجميع الاطراف السياسية في اقليم كردستان لمعالجة المشاكل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: وحدة الصف والموقف ضرورة ملحة لجميع الاطراف السياسية في اقليم كردستان لمعالجة المشاكل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).