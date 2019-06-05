2019/06/05 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء، هطول زخات مطر خلال الأيام الأربعة المقبلة مع ارتفا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الانواء تتوقع سقوط زخات مطر بدءاً من الغد ولمدة اربعة ايام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الانواء تتوقع سقوط زخات مطر بدءاً من الغد ولمدة اربعة ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).