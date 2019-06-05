2019/06/05 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدهم في حالة خطرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 3 مقاتلين من البيشمركة جراء قصفٍ تركيٍ على "سيدكان" بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 3 مقاتلين من البيشمركة جراء قصفٍ تركيٍ على "سيدكان" بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).