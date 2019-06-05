التحالف الدولي:أول اجتماع لـ 30 سفيرا بالكويت لمناقشة التصدي لداعش الارهابي ترجمة خولة الموسوي

2019/06/05 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف التحالف الدولي،لمقاتلة داعش الارهابي او ما يسمى بعملية العزم الصلب فجر الأربعاء، عن اجتماع -هو الأول من نوعه-في قاعدة عريفجان الامريكية في الكويت حيث استضافت “قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب- اكثر من 30 سفيرا من الدول المساهمة في قواتها ضمن التحال وليوم واحد من المناقشات العميقة حول الجهود المتنامية من أجل تحقيق هزيمة...

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