برلماني تيشكي: أميركا والناتو يدعمان الإرهاب

2019/06/05 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش الولايات المتحدة ودولا أخرى في حلف الناتو بدعم الإرهاب في سوريا.وقال غروسبيتش في تصريح اوردته “سانا” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة ودولا أخرى في حلف الناتو تقوم بدعم الإرهاب في سورية من خلال نشرها معلومات مضللة عما يجري في محافظة إدلب”.وانتقد […]

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