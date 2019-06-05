2019/06/05 | 11:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اتهم رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش الولايات المتحدة ودولا أخرى في حلف الناتو بدعم الإرهاب في سوريا.
وقال غروسبيتش في تصريح اوردته “سانا” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة ودولا أخرى في حلف الناتو تقوم بدعم الإرهاب في سورية من خلال نشرها معلومات مضللة عما يجري في محافظة إدلب”.
وانتقد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني تيشكي: أميركا والناتو يدعمان الإرهاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتهم رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش الولايات المتحدة ودولا أخرى في حلف الناتو بدعم الإرهاب في سوريا.
وقال غروسبيتش في تصريح اوردته “سانا” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة ودولا أخرى في حلف الناتو تقوم بدعم الإرهاب في سورية من خلال نشرها معلومات مضللة عما يجري في محافظة إدلب”.
وانتقد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني تيشكي: أميركا والناتو يدعمان الإرهاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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