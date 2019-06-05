الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بدمشق

2019/06/05 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بدمشق.وأدى الصلاة مع الرئيس الأسد وزير الأوقاف والمفتي العام للجمهورية وعدد من المسؤولين في الدولة والحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومجموعة من علماء الدين الإسلامي وجمهور من المواطنين مؤتمين بفضيلة الشيخ بشير عيد الباري مفتي …

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