2019/06/05 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفذت قوات الجيش ومقاتلون قبليون سنة، عملية عسكرية لتعقب عناصر تنظيم داعش في شمال بلدة البغدادي بمحافظة الانبار غربي العراق.

وقالت مصادر امنية يوم الاربعاء ان قوات عمليات الجزيرة والفرقة السابعة، والحشد العشائري وبإسناد من طيران الجيش العراقي تمكنوا من قتل ٧ عناصر من داعش في وادي جعال قرب بحيرة الثرثار شمال ناحية البغدادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش ومقاتلون قبليون يقتلون 7 عناصر من داعش غربي العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش ومقاتلون قبليون يقتلون 7 عناصر من داعش غربي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).