إخماد حريق اندلع بإحدى البساتين في بابل

2019/06/05 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في بابل، اليوم الاربعاء، اخماد حريق في احدى البساتين في بابل.وقالت المديرية في بيان تلقاه النعيم نيوز، انه “نستقبل العيد بحادث حريق واسع الانتشار اندلع في بستان كبيرة بمنطقة بوبهان في جرف النصر”.واضاف “حيث تمكنت مفارزنا في مراكز ( المسيب والسدة والقرية العصرية ) من إخماد النيران التي اندلعت …

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