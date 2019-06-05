الداخلية المصرية تعلن مقتل خمسة ارهابيين في العريش

2019/06/05 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاربعاء، عن مقتل خمسة “ارهابيين” خلال تصدي قوات الأمن للهجوم في العريش.وقالت الوزارة في بيان، إن “خمسة من العناصر الإرهابية قتلوا خلال تصدي قوات الأمن للهجوم في العريش”.يشار الى أن عددا من المسلحين قتلوا في ملاحقات لقوات الأمن بعد إطلاق الرصاص على حاجز أمني بمحيط مدينة

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