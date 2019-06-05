إعادة فتح طريق مغلق منذ 12 عاما في ديالى.. هذه أهميته

2019/06/05 | 11:46

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بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأربعاء، 05 حزيران، 2019، إعادة فتح طريق مغلق منذ 12 عاماً شرق ا...





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