خاص لـ”يس عراق” طقوس العيد في المثنى بين الماضي والحاضر

2019/06/05 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق اختلفت الاراء حول طقوس العيد في المثنى وكيف كنت بالامس وكيف أصبحت اليوم في ظل واقع التواصل الاجتماعي الذي بات يهدد ماضي هذه الطقوس وكيفية إدامة الزيارات خاصة في المناسبات الدينية..مراسل “يس عراق” وثق لنا هذه الاراء في الاستطلاع الآتي:-

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